Çin Komünist Partisi Merkez Disiplin Denetimi Komisyonu ile Ulusal Denetim Komisyonu, tarihi cezaları açıkladı. Çin Devlet başkanı Şi Cinping'in de onayının olduğu ulusal ve yerel yönetim teşkilatları ile kamu şirketlerinde görevli 240 bin Komünist Parti yetkilisine disiplin cezası verildi.
Partililere ceza
Etiketler: Komünist Partisi , Şi Cinping , Çin
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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