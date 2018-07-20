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Partililere ceza

Partililere ceza
Çin Merkez Disiplin Denetimi Komisyonu ile Ulusal Denetim Komisyonu, tarihi cezaları açıkladı. Devlet başkanı 'in de onayının olduğu ulusal ve yerel yönetim teşkilatları ile kamu şirketlerinde görevli 240 bin Komünist Parti yetkilisine disiplin cezası verildi.
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