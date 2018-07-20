ABD'de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla Pazar günü gözaltına alınan Maria Butina, önceki gün Washington'da h‚kim karşısına çıktı. Savcılar, Butina'nın 'lobi faaliyetleri yürüten bir grupta işe girme karşılığında seks teklif ettiğini' söyledi. ABD'li yetkililer Butina'nın hangi grupla ilişkide olduğunu açıklamadı ama sosyal medya hesaplarında Butina'nın ABD'nin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) etkinliklerine gittiğiyle ilgili görüntüler paylaşıldı. Bir başka iddiaya göre Butina, 17 Cumhuriyetçi senatörle de birlikte oldu. Yargıç Deborah Robinson, Rus istihbarat teşkilatıyla bağlantıları nedeniyle kaçma riski olduğu gerekçesiyle 29 yaşındaki Butina'nın tutuklu kalmasına hükmetti.
Cumhuriyetçiler ağına düşmüş
ABD’de tutuklanan Rus ajan Maria’nın 17 Cumhuriyetçi senatörle birlikte olduğu iddia edildi...
Etiketler: 17 Cumhuriyetçi , ABD , Maria Butina
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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