Air fos one!

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçaklarının tasarımını değiştireceğini açıkladı. Trump, uçağın tasarımıyla ilgili soruya "Air Force One müthiş olacak. Üstün kaliteli, dünyanın en iyisi. Kırmızı, beyaz ve mavi olacak. Ben bunun uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
Trump geçen hafta da uçağın içindeki yatakların boyunu büyütmek istediğini söylemiş, mevcut yatakların kendi özel jetindekinden bile küçük olduğunu söylemişti. ABD'de başkanın kullanımı için aynı tasarıma sahip birden fazla uçak bulunuyor. Trump'un bu talebinin kısa sürede yerine getireleceği belirtildi.
Trump geçen hafta da uçağın içindeki yatakların boyunu büyütmek istediğini söylemiş, mevcut yatakların kendi özel jetindekinden bile küçük olduğunu söylemişti. ABD'de başkanın kullanımı için aynı tasarıma sahip birden fazla uçak bulunuyor. Trump'un bu talebinin kısa sürede yerine getireleceği belirtildi.
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