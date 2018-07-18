Türk işyerıne ırkçı saldırı

Almanya'nın Heilbronn kentinin Böckinger semtinde silahlı bir kişi, Alper Yıldırmaz'a ait 'Stefans' adlı fırına girdi ve tezgahta tek başına duran başörtülü Türk kadın çalışana kuru sıkı tabancayla 6 el ateş etti. Neye uğradığını şaşıran kadın içeri kaçarken, ırkçı terör örgütü NSU saldırılarını andıran olaydan sonra zanlı kaçtı. Polis, "Saldırı yabancı ya da İslam düşmanlığı kaynaklı mı?" sorusuna, 'zanlı yakalanmadığı için saldırının nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapamayacakları' yanıtını verdi.