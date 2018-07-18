Kızıl ajan 2

ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin'le yakın ilişkiler geliştirirken, Washington'dan bir hamle geldi. Trump'ın Rusya bağlantısını soruşturan özel savcı Robert Mueller'in hazırladığı listenin ilk sırasında yer alan 29 yaşındaki Rusya vatandaşı Maria Butina ülkedeki siyasi gruplara sızarak Rusya adına casusluk faaliyeti yürütmekle suçlandı. ABD'ye öğrenci vizesi ile gelen Maria Butina'nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca New York ve Washington'da bazı ABD'li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı iddiasıyla tutuklandı. Butina'nın avukatı Robert Driscoll da müvekkili hakkındaki suçlamaları reddetti.
2 ABD VATANDAŞI
Driscoll, "Butina Rusya'nın ajanı değil. Washington Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı uluslararası ilişkiler bölümü yüksek lisansını 4.0 ortalama ile yakın zamanda bitiren ve ABD'de öğrenci vizesi ile kalan bir Rusya vatandaşı" dedi. FBI Özel Ajanı Kevin Helson da yeminli beyanında Butina'nın, siyaseten etkili bir ABD vatandaşı ile Rusya çıkarlarını desteklemeye yönelik kişisel bağlantı kurmaya çalıştığını, bireysel silahlanma hakkını destekleyen bir kuruluşla bağlantısı olduğunu ileri sürdü. Bu durum, akıllara 2010 yılında Rusya'ya iade edilen Rus ajan Anna Chapman'ı getirdi.
Rus ajanı olduğu gerekçesiyle FBI tarafından tutuklanan "Kızıl Ajan" Anna Chapman, 2010 yılında sınır dışı edilmişti.
2 ABD VATANDAŞI
Driscoll, "Butina Rusya'nın ajanı değil. Washington Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı uluslararası ilişkiler bölümü yüksek lisansını 4.0 ortalama ile yakın zamanda bitiren ve ABD'de öğrenci vizesi ile kalan bir Rusya vatandaşı" dedi. FBI Özel Ajanı Kevin Helson da yeminli beyanında Butina'nın, siyaseten etkili bir ABD vatandaşı ile Rusya çıkarlarını desteklemeye yönelik kişisel bağlantı kurmaya çalıştığını, bireysel silahlanma hakkını destekleyen bir kuruluşla bağlantısı olduğunu ileri sürdü. Bu durum, akıllara 2010 yılında Rusya'ya iade edilen Rus ajan Anna Chapman'ı getirdi.
Rus ajanı olduğu gerekçesiyle FBI tarafından tutuklanan "Kızıl Ajan" Anna Chapman, 2010 yılında sınır dışı edilmişti.
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