Yol Durumu
  1. Türk işyerıne ırkçı saldırı
  2. 10 dakika Erdoğan’ı anlattı

2

Rus , Washington’da ajanlık suçlamasıyla tutuklandı. Bu operasyon akıllara 2010 yılında ’ya iade edilen ‘KIZILAJAN’ ’ı getirdi...

Kızıl ajan 2
ABD Başkanı , Rus mevkidaşı Putin'le yakın ilişkiler geliştirirken, Washington'dan bir hamle geldi. Trump'ın bağlantısını soruşturan özel savcı Robert Mueller'in hazırladığı listenin ilk sırasında yer alan 29 yaşındaki Rusya vatandaşı ülkedeki siyasi gruplara sızarak Rusya adına casusluk faaliyeti yürütmekle suçlandı. 'ye öğrenci si ile gelen Maria Butina'nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca ve Washington'da bazı ABD'li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı iddiasıyla tutuklandı. Butina'nın avukatı Robert Driscoll da müvekkili hakkındaki suçlamaları reddetti.

2 ABD VATANDAŞI
Driscoll, "Butina Rusya'nın ajanı değil. Washington Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı uluslararası ilişkiler bölümü yüksek lisansını 4.0 ortalama ile yakın zamanda bitiren ve ABD'de öğrenci vizesi ile kalan bir Rusya vatandaşı" dedi. Özel Ajanı Kevin Helson da yeminli beyanında Butina'nın, siyaseten etkili bir ABD vatandaşı ile Rusya çıkarlarını desteklemeye yönelik kişisel bağlantı kurmaya çalıştığını, bireysel silahlanma hakkını destekleyen bir kuruluşla bağlantısı olduğunu ileri sürdü. Bu durum, akıllara 2010 yılında Rusya'ya iade edilen Rus ajan Anna Chapman'ı getirdi.




Rus ajanı olduğu gerekçesiyle FBI tarafından tutuklanan "Kızıl Ajan" Anna Chapman, 2010 yılında sınır dışı edilmişti.
Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ