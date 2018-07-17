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dan çok konuşulacak itirafı: Hata yaptık

İngiltere Çevre Bakanı , İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda yürütülen ‘ seçim kampanyasında’ aşırı sağcı oyları almak için ortaya atılan ' AB üyesi olacak' şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptıklarını itiraf etti.

İngiliz bakandan çok konuşulacak Türkiye itirafı

The Guardian'ın haberine göre, seçiminde İngiltere'nin AB'den ayrılmasını güçlü bir şekilde savunan Gove'dan seçim kampanyasından iki sene sonra önemli bir itiraf geldi. , Brexit kampanyasından kullanılan korku kampanyasının yanlış olduğunu itiraf ederken, bu konuda 'yi örnek gösterdi.

Dove, seçim kampanyasında Türkiye'nin AB'ye gireceğini söyleyerek göçmen karşıtı kesimlerin korkularına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere'de Brexit konusu seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ gündemi meşgul ediyor.

"İKİNCİ KEZ REFERANDUMA GİDİLSİN"

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'de Başbakan 'in 'Brexit' olarak bilinen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış planına yönelik eleştiriler artarken, Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.

"UYDURUK VE ÇOK KÖTÜ"

The Times gazetesine yazan Greening, Theresa May'in önerdiği Brexit anlaşması için 'uyduruk ve çok kötü' dedi.

Greening, 'son kararı çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini' söyledi ve yapılmasını önerdiği ikinci Brexit referandumunda 'birinci ve ikinci oy tercihi' bulunması gerektiğini, böylece uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti.

Eski bakan, Ocak ayındaki kabine revizyonundan sonra istifa etmişti.

İNGİLTERE'NİN AB'YE SUNDUĞU BRETIX YOL HARİTASINDA NELER VAR?

​Üç seçecek olduğunu ifade eden Greening bunları şöyle sıraladı: "Başbakan'ın anlaşması, AB'de kalmak veya Avrupa'dan anlaşma olmadan temiz bir şekilde ayrılmak."

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 10:47
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