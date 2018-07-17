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Beyaz tehlike

Beyaz tehlike
İngiltere'nin çok satan gazeteleri dün korkutucu bir iddiayı gündeme getirdi. 2005 yılında 'da intihar saldırısı yapan teröristin hala aranan "Beyaz Dul" lakaplı Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirdiğini iddia etti. Gazete, Beyaz Dul'un 30 kadın bombacı yetiştirdiğini ve Türkiye'yi de hedef alacağını belirtti.
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