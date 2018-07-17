İngiltere'nin çok satan gazeteleri dün korkutucu bir iddiayı gündeme getirdi. 2005 yılında Londra'da intihar saldırısı yapan teröristin hala aranan "Beyaz Dul" lakaplı Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirdiğini iddia etti. Gazete, Beyaz Dul'un 30 kadın bombacı yetiştirdiğini ve Türkiye'yi de hedef alacağını belirtti.
Beyaz tehlike
Etiketler: Samantha Lewthwaite , Londra , İngiltere
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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