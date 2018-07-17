ABD'de Rus öğrenciye casusluk suçlaması

Helsinki'deki Trump-Putin zirvesinin yankıları devam ederken ABD'de 29 yaşındaki Rus Maria Butina casusluk yapmakla suçlandı. Batina suçlu bulunursa 5 yıl hapis cezası alabilir.
Helsinki'deki Trump-Putin zirvesinin yankıları devam ederken ABD'de 29 yaşındaki Rus Maria Butina casusluk yapmakla suçlandı. Batina suçlu bulunursa 5 yıl hapis cezası alabilir.
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