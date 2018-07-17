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ABD'de Rus öğrenciye casusluk suçlaması

ABD'de 29 yaşındaki Rusya vatandaşı Maria Butina ülkedeki siyasi gruplara sızarak Rusya adına casusluk faaliyeti yürütmekle suçlandı. ABD'ye öğrenci vizesi ile gelen Butina'nın Cumhuriyetçi Parti'ya yakın durduğu ve bireysel silahlanma hakkını savunduğu ileri sürüldü.

ABDde Rus öğrenciye casusluk suçlaması

Helsinki'deki Trump-Putin zirvesinin yankıları devam ederken ABD'de 29 yaşındaki Rus Maria Butina casusluk yapmakla suçlandı. Batina suçlu bulunursa 5 yıl hapis cezası alabilir.

  • 17 Temmuz 2018, Salı 12:19
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