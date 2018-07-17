Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin azınlık koalisyonunun iktidarda olduğu AB ülkesi İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için geri sayım sürüyor. İsveç'te 50 bine yakın Kululu bulunması ve bunun 40 bine yakının İsveç vatandaşlığına sahip olması nedeniyle partiler her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kulu'da aktif seçim kampanyası yürütecek.

İsveç'te sağ Liberal Merkez Partisinden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçi 35 yaşındaki Mikail Yüksel, seçimlerde İsveç dışında oy kullanılabilecek en ilginç noktanın memleketi Konya'nın Kulu ilçesi olduğunu söyledi.

İSVEÇ DIŞINDA ÇOK İLGİNÇ BİR SEÇİM ÇALIŞMASI OLACAK

Seçimlere iki hafta kala Kulu'daki İsveç Fahri Konsolosluğuna sandık kurulacağı bilgisini veren Yüksel şöyle konuştu: "Kulu'da 18 Ağustos gibi sandık kurulacak. Tarihin hem Kurban Bayramı'na denk gelmesi hem de birçok emekli Kululu hemşerimin Kulu'da tatilini geçirmesi nedeniyle 10 bine yakın İsveç vatandaşı Kululu'nun ilçede olacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden de parti adına ben Kulu'da aktif seçim çalışması yapacağım. Partinin amblemi ve benim posterlerim Kulu sokaklarına asılacak. Seçmenden oy isteyeceğiz. Zannedersem diğer partiler de Kulu'ya gelip seçmenden oy isteyecek ve İsveç dışında çok ilginç bir seçim çalışması olacak."

Bu seçim çok önemli zira aşırı sağcı demokratlar partisi, oylarını yüzde 15'ten yüzde 20'lerin üzerine çıkardı

"Başta hemşerilerim olmak üzere İsveç vatandaşı bütün Türklerin oyuna talibim. Bu seçim çok önemli. Zira yabancı karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin, anketlerde oylarını yüzde 15'ten yüzde 20'lerin üzerine çıkardığı gözleniyor. Bu parti önemli başarı elde ederse İsveç'te yaşayan göçmenler için tehlike çanları çalmaya başlar. Bu yüzden özellikle göçmen kökenli seçmenler seçimlere katılıp oylarını kullansın."

KULULU İKİ ADAY DAHA VAR

Seçimlerde Mikail Yüksel dışında Kulu kökenli iki milletvekili adayı daha bulunuyor. Sağ Liberal Merkez Partisi Östergötland bölgesi ikinci sırada Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Parti'nin 10. sıradan Stockholm adayı Sultan Kayhan da seçimlerde yarışacak.

Konya'nın Kulu ilçesi İsveç'e verdiği göçler nedeniyle bu ülke siyasetinde önemli yer tutuyor. Kulu'da, 2014'teki seçimlerde de sandık kurulmuş ve partiler ilçede aktif çalışma yapmıştı. 2009'da ise dönemin İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeld, Kulu'yu ziyaret ederek seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı

KULU-STOCKHOLM OTOBÜS SEFERİ BİLE YAPILMIŞTI

1965 yılında başlayan göç sonucunda, çoğunluğu İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Kululuların sayısı 50 bini geçti. Gidenler Kulu'yla bağını hiç koparmayınca, Kulu-Stockholm arası otobüs seferleri yapıldığı da oldu, ilçede İsveç köftecileri de açıldı.

Öyle ki, 1986 yılında görevi başındayken bir suikast sonucu hayatını kaybeden İsveç'in eski başbakanı Olof Palme'nin adı, şehirdeki en büyük parka verildi. İlçedeki herkesin İsveç'te bir yakını bulunduğu ve ilçeye yatırım yaptığı için, burada gündem de İsveç siyaseti ve ekonomisi üzerinden şekilleniyor.