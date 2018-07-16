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"'nun itirafı" Tweet'inin altından '' çıktı

Eski Genel Sekreteri 'nın hesabından, ’nün darbe girişiminin 2. yıl dönümünde dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı. O mesajın altından ise ""lenme olayı çıktı..

NATOdan 15 Temmuz itirafı

Eski Genel Sekreteri 'nın hesabından, 'nün darbe girişiminin 2. yıl dönümünde dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı.

Solana'nın kişisel hesabından, Başkan Erdoğan da etiketlenerek, "İtirafta bulunmak istiyorum. 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk, fakat Türkiye'ye yardım etmedik. NATO Erdoğan'dan özür dilemeli" diye yazıldı.

Solana'nın mesajı sosyal medyada da çok konuşuldu. Ancak Solana'nın mesajının altından ""lenme olayı çıktı.

Solana'nın hesabının Tim tarafından hacklendiği belirtildi.

İşte "hack"lenen Solana'nın o mesajı:



"BU MİLLETİ BÖLEMEZSİNİZ"
Ele geçirilen hesaptan yapılan bir başka paylaşımda da emperyalist güçlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi lanetlenerek "Erdoğan ve Türk milleti bu büyük zaferi kutlayabilir. Bu milleti bölemezsiniz, parçalayamazsınız" vurgusu yapıldı.


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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 20:37
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