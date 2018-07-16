Eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana'nın sosyal medya hesabından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı.

Solana'nın kişisel Twitter hesabından, Başkan Erdoğan da etiketlenerek, "İtirafta bulunmak istiyorum. 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk, fakat Türkiye'ye yardım etmedik. NATO Erdoğan'dan özür dilemeli" diye yazıldı.

Solana'nın mesajı sosyal medyada da çok konuşuldu. Ancak Solana'nın mesajının altından "hack"lenme olayı çıktı.

Solana'nın hesabının Ay Yıldız Tim tarafından hacklendiği belirtildi.

İşte "hack"lenen Solana'nın o mesajı:







"BU MİLLETİ BÖLEMEZSİNİZ"

Ele geçirilen hesaptan yapılan bir başka paylaşımda da emperyalist güçlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi lanetlenerek "Erdoğan ve Türk milleti bu büyük zaferi kutlayabilir. Bu milleti bölemezsiniz, parçalayamazsınız" vurgusu yapıldı.





