Helsinki'de tarihi zirve: Trump ile Putin bir araya geldi!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bugün bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme iki saatten fazla sürdü.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin ile yüz yüze görüşme iyi bir başlangıç" açıklaması yaptı

PUTİN'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Putin, görüşmelerde nükleer silahların kısıtlanması konusunun da ele alındığını söyledi.

Putin, "Teröre karşı ortak çalışmanın önemini vurguladık. Suriye konusunda gelişmeleri değerlendirdik. Hem Rusya hem ABD ordusu etkili bir iletişim kanallarını açması gerekiyor. İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyi de konuştuk. ABD, İran'la nükleer anlaşma konusundaki pozisyonumuzu biliyor. Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir Bu konuda herhangi bir spesifik materyal varsa ortak olarak incelemeye hazırız. Başkan Trump'la birbirimizi anladığımızı düşünüyorum." dedi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin iki ülkenin ilişkilerinin iyileşmesinde ilk adım olduğunu belirtti.

Toplantıda Putin, ilişkilerde güç bir dönemden geçildiğini, ancak Trump'la yaptığı görüşmenin verimli olduğunu söyledi.

SURİYE KORE MESELESİNDE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Putin, Suriye konusunda etkin işbirliği için bütün koşulların uygun olduğunu iddia etti. Kore'de barış için de adım atmaya hazır olduklarını söyledi: "Suriye konusunda tabi ki barış ve ülke içerisinde yeniden yapılanma konusundaki işbirliğimiz, bizim ilk başarılı çalışmamız olabilir. Rusya ve ABD yapıcı bir şekilde birlikte çalışabilir. Bu konuda liderlik rolünü üstlenebilir. Suriyeli halkın evlerine dönmesini sağlayabilir. Bunu yapabilmek için her türlü şeye sahibiz. Ama hem Amerikan hem Rus ordusu etkin ve doğru bir iletişimle işbirliği sağlamak zorunda. Bunun içinde doğru kanalların açılması gerekiyor. Tehlikeli olayların yaşanmaması için iletişim kanallarının açık olması gerekiyor."

GOLAN TEPELERİ

Suriye'de teröristlerin ortadan kaldırılması durumu da 1974 anlaşmasına da uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu Golan tepelerinde barışın sağlanmasına yol açacaktır. Bu Suriye ve İsrail arasındaki barışı da güçlendirecektir. Sayın Başkan bu görüşmelerde buna özellikle parmak bastı. Rusya bu konuda gerekli adımları atacaktır. Bu durum Rusya'nın da çıkarınadır.

"SOĞUK SAVAŞ ÇOK UZUN SÜRE ÖNCE BİTTİ"

Soğuk Savaş'ın çok uzun zaman önce bittiğini belirten Putin, "Soğuk Savaş çok uzun süre önce sona erdi. Dünyadaki durum ciddi biçimde değişti. İkili ilişkilerdeki zorluklar için objektif bir gerekçe bulunmuyor" dedi.

DONALD TRUMP'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;,

ABD Başkanı Donald Trump, "Yapıcı ve akıcı görüşme gerçekletirdik. Bir çok konuda açık ve derin konuşma yaptık. Ülkelerimiz arasınadki anlaşmazlıklar iyi biliniyor. Bunları detaylı olarak görüşyük. İşbirliği yapmanın ve ortak çıkarlar doğrultusunda ilerlemenin yolunun bulunması gerkiyor. İşbirliğinin faydalarını da gördük. Soğuk savaşımn gerginliğinde bile bu gündne farklı bir dünya vardı. İlişkilerimiz şu ankinden kötü olmamıştı. 4 saatte bunu çözdük" diye konuştu.





İRAN'A CANLI YAYINDA GÖZDAĞI

Trump, "Rusya ile yapıcı diyalog diğer diyalokları beraberinde getirecektir. ABD seçimlerine müdahale konusunu doğrudan sordum. Küresel terör belası konusunda işbirliği sürdürülmeli. DEAŞ'la verdiğimiz başarılı mücadeleden İran'ın sahada faydalanmasına izin vermeyeceğimi söyledim. Parlak gelecek için daha güçlü diyaloğun ilk adımını attık" şeklinde konuştu.

Donald Trump, "Suriye krizi karmaşık. İki ülkenin işbirliği yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip" dedi.

SORU & CEVAP

Sayın Trump'a bir sorum var. Bir imada bulundunuz. Almanya Rusya'nın esiri dediniz. Ancak sizce Rusya'nın enerji vermesi, Avrupa'ya enerji sağlaması bir problem mi? Enerjiyi Rusya'dan almaları sizin için problem mi olacak? Sizce bu krizleri çözmek için, hem pratik ve pragmatik bir öneri sunmayıp, hem de Rusya'yı suçlar gibi konuşuyorsunuz. Şimdi çok ümit verici konuşmanıza rağmen toplantıdan hemen önce sayın Putin'den düşman gibi, rakip gibi bahsetmiştiniz.

TRUMP: Ben ona düşman demedim, rakip dedim. Ben burada Rusya'yı suçlamadım. Almanya için hangisinin en iyisi olacağı konusunda ne düşündüğümü söyledim. Biz de bu boru hattı konusunda başarılı şekilde rekabet edeceğiz. Onlara iyi şanslar diliyorum. Merkel ile de bu konuyu konuştuk. Bu konuda sert bulunan fikirlerim olduğu aşikar. Pek çok yerden enerji doğalgaz elde edebiliyoruz, şu anda dünyada bir numara olmaya ilerliyoruz. Çok iyi rekabet edeceğiz onlarla.

PUTIN: Sayın Trump, Rusya'nın büyük petrol üreticisi olduğunun farkında. Ancak ikimiz de bir diğerinin ayağa çelme takma niyetinde değiliz. Bu kimse için iyi bir şey getirmez. Dolayısıyla gerektiği şekilde fiyatlar artırılabilir, ekonominin dinamiklerine göre değişebilir. Hem işbirliği hem rekabet yürütülebilir diye düşünüyorum. Sayın Başkan, bana Ukrayna'dan geçen hattın yok olabileceğini söyledi. Ve bu konuda endişe duyduğunu söyledi. Ancak kesinlikle bu hatta zarar gelmeyecek. Ekonomik olarak iki tüzel kişi arasında sorun olduğu zaman bu yerinde çözülecektir.