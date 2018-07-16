Gözler Trump-Putin görüşmesine çevrildi

NATO zirvesinde Avrupalı müttefiklerini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya lideri Vladimir Putin'le tarihi bir görüşmeye imza atacak. Trump, zirveden beklentisinin düşük olduğunu söyledi.

Finlandiya Helsinki'deki zirveyi CBS televizyonuna değerlendiren Trump, Trump "Bence görüşmek iyi bir şey. Görüşmelere inanıyorum. Görüşmeden kötü bir şey çıkmaz ama belki iyi bir şey çıkabilir. Size ne olacağını söyleyemem ama ne isteyeceğimi anlatabilirim. Ve görüşmeden bir şeyler çıkıp çıkmadığını görürüz" dedi.

Daha önce iki kez yüz yüze farklı organizasyonlarda görüşen liderler, ilk kez bir ABD-Rusya zirvesinde bir araya geliyor.

Başkan Trump, Putin'le buluşmasında iki yıl önceki başkanlık seçimleri sırasında bilgisayar korsanlığı yaptıkları suçlaması yöneltilen 12 Rus vatandaşını da gündeme getireceğini aktardı. Ancak, Trump söz konusu 12 kişinin ABD'ye iade edilmesini istemeyecek. İki ülke arasında herhangi bir iade anlaşması yok.

Başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2017'den bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan ABD Başkanı Trump, seçimlerdeki Moskova parmağını araştıran özel bir soruşturmayla yüz yüze. Trump ailesinden bazı kişilerin Rus yetkililerle görüştüğü daha önce ortaya çıktı.

KREMLİN: ALARM DURUMUNA GEÇİRİR

Kremlin'den bu sabah saat 07.55'te yapılan açıklamada, Rusya'nın iki ilişkilerdeki bazı krizlerin aşılması için zirveden umutlu olduğu belirtildi. NATO bütçesinin artırılmasının Rusya'yı alarm duruma geçireceğini belirten Moskova yönetimi, Suriye'de ilerleme sağlanmasının ABD'nin İran tutumu nedeniyle zor olduğunu duyurdu.

Hafta sonunu annesinin memleketi İskoçya'da golf oynayarak geçiren ABD Başkanı, geçen hafta katıldığı NATO zirvesi ve ardından ziyaret ettiği İngiltere'de fırtınalar koparmıştı.

NATO'dan Kongre onayı olmadan ayrılabileceğini ancak şimdilik buna gerek duymadığını belirten Trump, Avrupalı müttefiklerini topa tutmuştu.

TRUMP'TAN PEŞ PEŞE TWEETLER

Bu sabah Twitter mesajları paylaşan Donald Trump, "NATO şimdi daha güçlü ve daha zengin. NATO zirvesi gerçekten harikaydı ancak medyanın çoğu tarafından yanlış sunuldu" dedi.

İngiltere'ye gitmeden önce The Sun gazetesine röportaj veren ABD lideri, Brexit'in iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını bitirebileceğini söylemiş, daha sonra bu sözlerini yalanlamıştı.

CBS röportajında da Avrupa Birliği'ne (AB) yüklenmeyi sürdüren Trump, "Bizim çok düşmanımız var. Ticarette bize yaptıkları konusunda Avrupa Birliği'nin düşman olduğunu düşünüyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nden beklemezsiniz ama düşmanlar" dedi.

Çin'i ve Rusya'yı da 'düşman' olarak tanımlayan Trump, "Ama bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hiçbir şey demek değil. Onların rekabetçi olduğu anlamına geliyor" ifadesini kullandı.