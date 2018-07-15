Trump tavır

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye ziyaretleri kapsamında Kraliyet ailesinin resmi evi olarak bilinen Windsor Kalesi'nde Kraliçe Elizabeth ile bir araya geldi. Ancak tarihi buluşmaya yine Trump damga vurdu. Programa 12 dakika geç kalan Trump, Kraliçe'nin beklemesine neden oldu. Bu olay ilk kez yaşanırken, Trmup'ın ikinci tavrı Kraliçe'nin elini sıkmadan önce onun önünde eğilmemesi oldu. Asıl son şok adım ise geçit töreninde yaşandı. Trump, yasak olmasına rağmen Kraliçe'nin önünde yürüdü. Bu durum İngilizler'i çok rahatsız etti. Sosyal medyada trend topic olan bu olayda, İngilizler Trump'a ateş püskürdü.
İŞTE O YORUMLAR:
TRUMP, Kraliyet ailesini ve İngiltere'yi aşağıladı. Bu kabul edilemez.
KRALİÇE ilk kez küçük düştü.
ABD Başkanı da olsan Kraliçe II. Elizabeth'in önünden yürüyemezsin.
BİRİ Trump'a dünyanın liderinin İngiltere olduğunu hatırlatsın.
KRALİÇE'nin evinde patron Trump oldu.
BRİTANYA'nın güneş batmayan imparatorluk havaları dün bitti.
ABD Başkanı Trump, Kraliyet ritüellerini yerle bir etti. Trump, Kraliçe'yi 12 dakika bekletti, selamlamada eğilmedi, törende önünden yürüdü. İngilizler, "Kraliçe'yi küçük düşürdü" yorumunu yaptı...
İŞTE O YORUMLAR:
TRUMP, Kraliyet ailesini ve İngiltere'yi aşağıladı. Bu kabul edilemez.
KRALİÇE ilk kez küçük düştü.
ABD Başkanı da olsan Kraliçe II. Elizabeth'in önünden yürüyemezsin.
BİRİ Trump'a dünyanın liderinin İngiltere olduğunu hatırlatsın.
KRALİÇE'nin evinde patron Trump oldu.
BRİTANYA'nın güneş batmayan imparatorluk havaları dün bitti.
ABD Başkanı Trump, Kraliyet ritüellerini yerle bir etti. Trump, Kraliçe'yi 12 dakika bekletti, selamlamada eğilmedi, törende önünden yürüdü. İngilizler, "Kraliçe'yi küçük düşürdü" yorumunu yaptı...
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