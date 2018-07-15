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ABD'den açıklaması: Başarısız girişimi demokrasiye bir saldırıdır

ABD , "İki yıl önce menfur başarısız girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABDden 15 Temmuz açıklaması!

Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı.

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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 19:23
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