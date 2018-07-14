Melania şaşırttı!

First Lady Melania Trump, ABD Başkanı eşi ile İngiltere'ye gitti. Londra'da lüle topu oynayan Trump'a, İngiltere Başbakanı May'in eşi Philip eşlik etti. Trump'ın oyun oynarken sergilediği pozlar, yabancı basında büyük yankı uyandırdı.
ÇİRKİN VE GÜZEL
İngiliz basını Melania'yı adım adım takip ediyor.
ÇİRKİN VE GÜZEL
İngiliz basını Melania'yı adım adım takip ediyor.
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