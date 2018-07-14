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İsrail Gazze şehir merkezini bombaladı

İsrail‘in Gazze şehir merkezini bombalaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İsrail şehir merkezini bombaladı
İsrail 'in Gazze şehir merkezini bombalaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Eşref El Kudra, İsrail ordusunun Gazze şehir merkezine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kudra, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Amir El Nimra (15) ve Luai Kahil (16) olduğunu aktardı. Yaralıların tedavilerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde devam ederken, İsrail'in Gazze şehir merkezine düzenlediği saldırılarının devam ettiği ifade edildi.

  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 19:24
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