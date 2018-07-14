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Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin telefonda görüştü

ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliğinin seyrinden memnuniyetlerini de dile getirdiler.

Görüşmede, 'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunuldu. Bu çerçevede, süreci ülkeleri ile koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşma sağlanmasının, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi.

Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, rejiminin benzer bir şekilde 'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'te olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz tarihlerin Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti.

İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 20:56
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