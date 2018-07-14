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Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin görüştü

ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, rejiminin benzer bir şekilde 'e de yönelmesi durumunda mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

Erdoğan uyardı: Tamamen yok olur!

Türkiye ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı telefonda görüştü.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüşmede, 'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde de bulunuldu.

Bu çerçevede, süreci ülkeleri ile koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşmanın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi.

'TAMAMEN YOK OLUR'

Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, rejiminin benzer bir şekilde 'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, İdlib'de olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz'daki Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti.

İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 20:56
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