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Almanlar ’e hakarete devam ediyor

Alman futbolcu , Başkan Erdoğan’la görüşmesinin ardından ’da hedef tahtasına konuldu. Hakaret dolu sözlerin hedefi oldu.

Almanlar Mesut Özil’e hakarete devam ediyor

'da düzenlenen 'nda beklenmedik bir sonuç alarak elenen 'da fatura futbolcu 'e kesildi. Bu nefretin arkasında Özil'in Başkan 'la görüşmelerinin ve çektirdiği fotoğrafların etkisi var.

"ALMANLARDAN HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEDİ"

PKK'ya FETÖ'ye kucak açan Almanya'da yayın yapan dergisi Mesut Özil'i konu edindiği yazısında şu ifadelere yer verdi: "Almanya şu sıralar yine nankör Türk gencinden şikayetçi çünkü söz konusu Türk, Alman'ın beklediği gibi hareket etmiyor. Önce bir despotla poz veriyor sonra şutu kaleyi bulmuyor ve üstelik bugüne kadar pişmanlık göstermiyor. Bunca yıldır memleketindeki ev sahiplerinden hiçbir şey öğrenememiş."

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 21:25
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