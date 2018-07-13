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grubundan elebaşının iadesine ilişkin ortak açıklama!

elebaşının iadesini görüşmek üzere 'ya gelen Amerikalı ekiple gerçekleşen görüşmeden sonra, "Adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" açıklaması yapıldı.

FETÖnün iadesine ilişkin flaş gelişme!

ve , darbe girişiminin emrini veren elebaşı 'in iadesini görüşüyor.

'ya gelen Amerikalı heyetle bugün kritik bir buluşma gerçekleştirildi.

, Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " 13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu Ankara'da toplanmıştır. İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir" denildi.

Toplantıya diplomatların yanı sıra , ve yetkilileri de katıldı.

Taraflar, Rahip Brunson ile bazı ABD konsolosluk çalışanlarının tutukluluğu ile davası gibi konuları da ele aldı.

Ankara, 15 Temmuz'dan hemen sonra binlerce belgeyi Washington'a göndermiş ve FETÖ elebaşının iadesini talep etmişti.

Türkiye ve ABD arasında kurulan çalışma grubu, ilk toplantısını Menbiç gündemiyle Washington'da gerçekle��tirmişti.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 20:45
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