NATO Zirvesi sonuç bildirisi açıklandı

29 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde sonuç bildirgesi açıklandı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK BALİSTİK FÜZE TEHDİDİNİ DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

NATO Zirvesi Sonuç Bildirisindeki açıklamada, "Türkiye'ye yönelik Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz." denildi.





"ÖNLEMLERİ ARTIRACAĞIZ"

Açıklamada, 'Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız' mesajı verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır."