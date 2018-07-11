İsrail, Ebru Özkan için son kararını verdi!

İsrail askeri mahkemesinin, dün görülen duruşmada Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine karar verdiğini ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirmişti.

Dün ise İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etmişti.





Bugün tekrar toplanan İsrail mahkemesi, Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

KELEPÇELER DİKKAT ÇEKTİ

"Türkiye'ye bir şey söylemek ister misiniz" sorusu üzerine selam göndererek teşekkürlerini ileten Ebru Özkan'ın ayağına takılan kelepçeler dikkat çekti.







İSRAİL'DE TUTUKLANAN TÜRK VATANDAŞI EBRU ÖZKAN KİMDİR?

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan, tarafına yöneltilen 4 ayrı suçlama ile yargılanacak. 3 günlük Kudüs ziyaretinin ardından 11 Haziran günü Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Özkan'ın özgürlüğü için çalışmalar başlatıldı. Terörist muamelesi gören elleri ve ayakları kelepçeli şekilde götürülen Özkan, 4 ayrı suçlama ile karşı karşıya. Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak suçları yöneltilen Özkan Hayfa kenti yakınlarında nakledildiği hapishanede tutuklu yargılanıyor. Peki, müslümanların Kudüs ile irtibatını kesmek için caydırıcı faaliyetlerde bulunmasının bir göstergesi olarak tutuklu bulunan Ebru Özkan kimdir? İşte, İsrail'de hapishanelerinde tutuklu bulunan Ebru Özkan'ın hakkında merak edilenler ve dava süreci...







TAHLİYE KARARI VERİLDİ

İsrail askeri mahkemesi önceki gün Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından tutuklanan Özkan'ın şartlı tahliyesine karar vermişti. Ancak bu karara savcılık tarafından dün yerel saatle 17.00'ye kadar kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacağı bildirilmişti. Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse, savcının itiraz etmesi durumunda kararın bir üst mahkemeye taşınacağını söylemişti. Bugün ise tekrar toplanan İsrail mahkemesi, Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.





OLAY NASIL GELİŞTİ?

Turistik amaçlı 3 günlük Kudüs seyahati için yola çıkan Ebru Özkan, dönüşü sırasında geldiği İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındı. Askeri mahkemede yargılanan Özkan için tutuksuz yargılama kararı verilirken, karara İsrail polisi itiraz etmiş, tutukluluk süresinin 24 saat daha uzatılması istenmişti. Mahkeme, İsrail polisinin talebini kabul ederken, üst mahkeme de tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını istedi. Terörist muamelesi gören Özkan, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde mahkemeye götürülürken görüntülenmişti.







​EBRU ÖZKAN KİMDİR?

27 yaşında olan Ebru Özkan 11 Haziran günü İsrail polisi tarafından Tel Aviv'de gözaltına alındı. Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimi alan genç kız, özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyordu. Kudüs ziyareti sonrasında dönüş yolunda gözaltına alınan kızları Ebru Özkan'dan haber alamayan ailesi harekete geçmişti. Baba Özkan twitter üzerinden bir video yayımlayarak yetkililere çağrıda bulundu ve tüm Türkiye olaydan bu şekilde haberdar oldu. Daha önce iki kez Kudüs'e giden kızı Ebru Özkan'ın kalben bağlılığını ifade eden annesi "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" dedi.