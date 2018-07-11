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'da NSU Davası'nda karar

Dünyanın gündemindeki NSU davasında karar açıklandı. 'daki Türklere yönelik cinayetleri nedeniyle yargılanan NSU örgütünün lideri Beate Zschäpe 10 farklı cinayetten suçlu bulundu. Beate Zschäpe ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Almanyada NSU Davasında karar

'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yılı aşkın süredir devam eden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklandı.

Almanya'da 8 Türk'ü öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

ÇOK YOĞUN İLGİ
Duruşmaya çok yüksek izleyici ilgisi olduğu için mahkeme kapısı önünde sabah saat 5'ten itibaren sıraya girilmesine izin verildi.. Akredite basın mensupları kimlik ve güvenlik kontrolünden geçtikten sonra salonda yerlerini aldı.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 11:06
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