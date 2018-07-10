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Instagram’ın kraliçesi

Instagram’ın kraliçesi
Ürdün Kraliçesi Rania al Abdullah gerek şıklığı gerek güzelliğiyle sürekli dünya medyasını peşinden koştursa da da çok aktif olmadığı görülmüştü. Artık sosyal medyada da adından söz ettirmek isteyen Instagram üzerinden reklama başladı. Instagram hesabının daha çok takipçi kazanması için para ödeyerek "Sponsorlu" paylaşımlarla reklamını yapan Kraliçe'nin takip sayısının da arttığı görüldü.
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