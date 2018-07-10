Ürdün Kraliçesi Rania al Abdullah gerek şıklığı gerek güzelliğiyle sürekli dünya medyasını peşinden koştursa da sosyal medyada çok aktif olmadığı görülmüştü. Artık sosyal medyada da adından söz ettirmek isteyen Kraliçe Rania Instagram üzerinden reklama başladı. Instagram hesabının daha çok takipçi kazanması için para ödeyerek "Sponsorlu" paylaşımlarla reklamını yapan Kraliçe'nin takip sayısının da arttığı görüldü.
Instagram’ın kraliçesi
Etiketler: instagram , Kraliçe Rania , Sosyal medya
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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