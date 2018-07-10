Erdoğan'ın yemin töreni Arap basınında!

Katar'ın Raya gazetesi, "Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven tazelediğini ve yönetimin barışçıl yollarla el değiştirmesi konusunda demokrasiyi tercih ettiğini" yazdı.

"TÜRKİYE EKONOMİK VE SİYASİ BİR MODEL ÜLKE OLDU"

Gazetenin haberinde, "Erdoğan'ın liderliği ve bilgeliği sayesinde Türkiye ekonomik ve siyasi bir model ülke haline gelirken, uluslararası ilişkilerde ise eksen ülke oldu." ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN KARİZMASI VE DEVLET YÖNETİMİ İLE TARİHE GEÇTİ"

Katar'da yayın yapan bir başka gazete Vatan da bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesi ve sonrasında yapılan törene geniş yer verdi.





Gazetenin haberinde, "karizması ve devlet yönetimi ile tarihe geçen Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklığının devam ettiğine" vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇTİ"

Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiğini duyuran Kuveyt'in Enba gazetesi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed'i temsilen Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk Ali Ganim'in katıldığını yazdı.

"YENİ TÜRKİYE'NİN MÜJDECİSİ"

Kuveyt merkezli Kabas gazetesi, Ganim ile Erdoğan'ın tokalaşma fotoğrafıyla verdiği haberde, "Erdoğan'ın görevine başlaması yeni Türkiye'nin müjdecisidir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN, DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İLK 10 ÜLKESİ ARASINA GİRECEĞİ SÖZÜNE VURGU

Lübnan'ın Menar kanalının internet sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde yaptığı konuşmadan bazı bölümleri yayınladı.

Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'yi farklı alanlarda ileriye taşıma ve dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına katma sözü verdiği belirtildi.

"TÜRKİYE, ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE 2. CUMHURİYET DÖNEMİNE BAŞLADI"

Arap dünyasının önemli gazetelerinden Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Londra merkezli Şarku'l-Evsat, "Türkiye Erdoğan liderliğinde ikinci Cumhuriyet dönemine başladı" başlığını kullandı.

Mısır'ın en önemli devlet gazetelerinden Ahram ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Savunma Bakanlığına atandığını, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı görevine devam ettiğini yazdı.