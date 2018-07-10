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'deki Zirvesi pek çok ilke sahne olacak

'nın başkenti 'de yarın başlayacak Zirvesi birçok ilke sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçilen 'ın yemin ettikten sonra ilk katıldığı uluslararası zirve, NATO Liderler Zirvesi olacak. , n ""; ise "Hazine ve " sıfatıyla ilk kez zirveye katılacak. Zirvede, Orgeneral Yaşar Güler de "Genelkurmay Başkanı" olarak ilk kez yer alacak. Toplantı ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında yapılacak

NATO Zirvesi pek çok ilke sahne olacak

'nın başkenti 'de yarın başlayacak Zirvesi birçok ilke sahne olacak.

Brüksel'de, 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçilen , yemin edip kurduktan sonra ilk kez bir uluslararası zirveye katılacak.

Başkan Erdoğan'ın kabinesinden bazı isimler de NATO zirvesinde "ilk"leri yaşayacak.

Buna göre, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral , kabinenin "" sıfatıyla ilk kez uluslararası bir zirveye katılacak. Daha önceki NATO zirvelerine "Genelkurmay Başkanı Orgeneral" sıfatıyla katılan Akar, bu yıl gerçekleşecek NATO zirvesinde "Milli Savunma Bakanı" olarak hazır bulunacak.

da "Hazine ve " sıfatıyla ilk kez zirveye katılacak.

YAŞAR GÜLER GENELKURMAY BAŞKANI SIFATI İLE İLK KEZ KATILIYOR

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler de "Genelkurmay Başkanı" sıfatıyla ilk kez NATO Zirvesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alacak.

Erdoğan da bu kapsamda yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Kabinesinden bazı isimlerle "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" çerçevesinde temaslarda bulunacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek Milli Savunma Bakanı Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da görüşmelere katılması bekleniyor.

ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin lideriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor. NATO'nun yeni karargah binasında ilk kez yapılacak zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ikili görüşmeler yapacak.

TÜRK HELİKOPTERLERİ DE GÖSTERİDE!

NATO Zirvesi, yarın aralarında Türk helikopterlerin de bulunduğu 20 askeri helikopterin hava gösterisiyle başlayacak.

İttifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak üzere NATO üyesi 29 ülkenin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren zirve dolayısıyla müttefik ülkelerin askeri helikopterleri yarın öğle saatlerinde hava gösterisi yapacak.

Türkiye'den iki T129 Atak helikopterinin de katılacağı gösteride NATOmüttefikleri ABD, Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Çekya'dan toplam 20 helikopter yer alacak.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 20:33
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