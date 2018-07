Boris de gitti

hükümetin Avrupa Birliği'nden ( AB ) ayrılma (Brexit) stratejisi ile ilgili tartışmaların yol açtığı kriz büyüyor. Brexit Bakanı David Davis'ten sonra Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti. Brexit Bakanı David Davis istifasını Pazar akşamı açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası ise Başbakan Theresa May 'in yeni Brexit planı ile ilgili olarak Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmadan yarım saat önce geldi. Johnson'un istifasının ardından konuşan May, "Hükümet her türlü Brexit ihtimaline hazırlanmalı, buna anlaşma olmadan ayrılmak da dahil. Ayrılanlarla vakit kaybetmeyeceğiz" dedi.