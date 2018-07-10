Yol Durumu
  1. Nefesler tutuldu
  2. Şartlı tahliyesine karar verildi!

Boris de gitti

Boris de gitti
İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği'nden () ayrılma (Brexit) stratejisi ile ilgili tartışmaların yol açtığı kriz büyüyor. Brexit Bakanı David Davis'ten sonra Dışişleri Bakanı da istifa etti. Brexit Bakanı David Davis istifasını Pazar akşamı açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası ise Başbakan 'in yeni Brexit planı ile ilgili olarak Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmadan yarım saat önce geldi. Johnson'un istifasının ardından konuşan May, "Hükümet her türlü Brexit ihtimaline hazırlanmalı, buna anlaşma olmadan ayrılmak da dahil. Ayrılanlarla vakit kaybetmeyeceğiz" dedi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ