Yol Durumu
  1. Kraliyet bahçesi

ABD askerlerinin üsleri ve evleri ifşa oldu

Spor yazılım ve donanımları üretimi yapan Polar markasının mobil fitness uygulamasında, kullanıcıların konumuna erişim sağlayan bir açık tespit edildi. Bu açık sayesinde birçok asker ve istihbarat elemanının da konum bilgilerinin açığa çıktığı öğrenildi.

ABD askerlerinin üsleri ve evleri ifşa oldu

Verileri açığa çıkanlara içerisinde binlerce asker ve istihbarat görevlisi de bulunuyor. Açıklamaya göre, profillerini gizli olarak ayarlayan kişiler bu durumdan etkilenmiyor.

TÜM COĞRAFİ KONUMLARI AÇIĞA ÇIKTI

Finlandiya merkezli fitness takip cihazları üreticisi Polar'ın mobil uygulamasında çıkan açık, kullanıcıları dehşete düşürecek nitelikte. De Correspondent ve Bellingcat'in ortak araştırması, Polar Flow adlı uygulamanın kullanıcıların coğrafi konumlarını açığa çıkardığını gösterdi.

EV ADRESLERİ BİLE GÖRÜNTÜLENDİ
Araştırmaya göre, uygulamadaki "Explore" (Keşfet) adlı takip haritası özelliği, binlerce kullanıcının ev adresini görüntüleyebiliyor. Bunlar arasında askerler ve istihbarat görevlilerinin de yer aldığı belirtilirken, adreslerin cihazın eve yaklaşırken kapatılması sebebiyle belirlenebildiği kaydedildi.

NSA, CIA VE MI6

Toplam 69 ülke vatandaşı 6 bin 460 kişinin adresine erişilebilen araştırma, askeri üs gibi konumları da net bir şekilde belirledi.

, ABD Gizli Servisi ve MI6 gibi gizli servis çalışanlarının adresleri kadar, kullanıcı isimlerinde de tam isim ve soy isim kullanıldığı araştırmayla ortaya çıktı.

PROFİLİNİ GİZLEYEN ETKİLENMİYOR

Polar, Cuma günü yaptığı açıklamayla "Explore" haritasını askıya aldığını duyurdu ve "Polar'ın bilgi sızdırmadığı ve özel verilere yönelik bir açık olmadığının anlaşılması önem taşıyor" açıklamasını yaptı. Açıklamaya göre, profillerini gizli olarak ayarlayan kişiler bu durumdan etkilenmiyor.

Ancak araştırma, profilini gizli yapan kullanıcıların da verilerine erişilebildiğini ortaya çıkardı.

Buna benzer şekilde, Strava fitness uygulaması da ocakta benzer bir durumla karşılaşmıştı.

Etiketler: ,
  • 10 Temmuz 2018, Salı 07:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ