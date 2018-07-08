ABD'DE Bağımsızlık Günü, tüm ülkede etkinliklerle kutlanırken, en ilginç mesaj, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'dan geldi. Donald Trump Jr., geç de olsa bir Bağımsızlık Günü mesajı paylaşırken, Instagram'dan Nusret'in meşhur pozunun uyarlandığı Trump fotoğrafını paylaştı.
TUZLAMA...
Tuzlama hareketi nedeniyle 'Salt Bae' adıyla anılan meşhur pozun Trump'a uyarlandığı görsel dikkat çekti. Nusret gibi beyaz tişört giyen ve gözlük takan Trump'ın, Amerikan bayrağı renklerindeki yıldızları saçtığı görselde, bütün halklara ve herkese özgürlük serptiği ifade edildi.
Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr, Ivanka, Eric ve Tiffany, her fırsatta sosyal medya üzerinden babalarına destek vermeyi ihmal etmiyor.
Ivanka Trump da paylaşımı beğenenler arasında yer aldı.
Nusret, tuz serpme pozuyla tüm dünyada şöhret olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'nin paylaşımına eşi Melania Trump da destek verdi. Melania yine uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
TUZLAMA...
Tuzlama hareketi nedeniyle 'Salt Bae' adıyla anılan meşhur pozun Trump'a uyarlandığı görsel dikkat çekti. Nusret gibi beyaz tişört giyen ve gözlük takan Trump'ın, Amerikan bayrağı renklerindeki yıldızları saçtığı görselde, bütün halklara ve herkese özgürlük serptiği ifade edildi.
Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr, Ivanka, Eric ve Tiffany, her fırsatta sosyal medya üzerinden babalarına destek vermeyi ihmal etmiyor.
Ivanka Trump da paylaşımı beğenenler arasında yer aldı.
Nusret, tuz serpme pozuyla tüm dünyada şöhret olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'nin paylaşımına eşi Melania Trump da destek verdi. Melania yine uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
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