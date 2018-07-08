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TOP-GUN!

Geçtiğimiz sezon forması giyen basketbolcu , ABD’de polisle silahlı çatışmaya girdi. Kurşun yağmuru sonucu hayatını kaybetti

TOP-GUN!
Korkunç haber, 'tan geldi. Eski NBA ve oyuncusu Tyler Honetcutt, Sherman Oaks bölgesindeki evinde polisle çatışmaya girdi! Yetkililer, evine barikat kurup uzun süre ateş ettiğini söyledi. Ancak olayda hiçbir polisin yaralanmadığı bildirildi. SWAT ekibinin de dahil olduğu çatışmada, Honeycutt'ın öldürüldüğü öğrenildi. Hatta eve girildiğinde yerde hareketsiz yatarken bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili incelemelerin de sürdüğü öğrenildi.



​Tyler Honeycutt kimdir?
2,03 metre boyundaki oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini 'in Nes-Ziona takımında yaşadı. NBA'de ve formaları giydi. Geçen yıl Anadolu Efes'te oynadıktan sonra 'nın Khimki takımına gitti. All- Star 2017'deki smaç yarışmasında birinciliği elde etti.
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