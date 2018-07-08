Korkunç haber, Los Angeles'tan geldi. Eski NBA ve Anadolu Efes oyuncusu Tyler Honetcutt, Sherman Oaks bölgesindeki evinde polisle çatışmaya girdi! Yetkililer, evine barikat kurup uzun süre ateş ettiğini söyledi. Ancak olayda hiçbir polisin yaralanmadığı bildirildi. SWAT ekibinin de dahil olduğu çatışmada, Honeycutt'ın öldürüldüğü öğrenildi. Hatta eve girildiğinde yerde hareketsiz yatarken bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili incelemelerin de sürdüğü öğrenildi.
Tyler Honeycutt kimdir?
2,03 metre boyundaki oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini İsrail'in Nes-Ziona takımında yaşadı. NBA'de Sacramento Kings ve Houston Rockets formaları giydi. Geçen yıl Anadolu Efes'te oynadıktan sonra Rusya'nın Khimki takımına gitti. Spor Toto All- Star 2017'deki smaç yarışmasında birinciliği elde etti.
Tyler Honeycutt kimdir?
2,03 metre boyundaki oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini İsrail'in Nes-Ziona takımında yaşadı. NBA'de Sacramento Kings ve Houston Rockets formaları giydi. Geçen yıl Anadolu Efes'te oynadıktan sonra Rusya'nın Khimki takımına gitti. Spor Toto All- Star 2017'deki smaç yarışmasında birinciliği elde etti.
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