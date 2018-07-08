Çocuk oyuncağı değil!

Ziya Çıldıroğlu ile ABD'li eşi Catrina Stone'un başına gelenler, filmlere konu olacak cinstendi. Çıldıroğlu, çalışmak için 1948 yılında Avusturya'ya gitti. Burada, ABD vatandaşı Catrina Stone ile tanışıp evlendi. Bu evlilikten 11 yaşındaki Kaya Stone, 9 yaşındaki Melek Stone ve 4 yaşındaki Soney Cem Stone isimli çocuklar dünyaya geldi. 7 ay önce yaşanan olay, ailenin hayatını alt üst etti. Buna göre Kaya'nın okulundaki doktor, küçük çocuğun babası tarafından dövüldüğünü iddia etti. Görevliler Kaya Stone ile Melek Stone'yi alıp devlet yurduna yerleştirdi. Aile, polisten yardım istese de bir fayda göstermedi. Karı koca, üç çocuğunun velayetini Stone'nin anne ve babasının üzerine kaydetti. ABD'den yürütülen çalışmalar da fayda etmedi. Baba Ziya Çıldıroğlu, "Bizi cezaevine atacaklardı. Korkup Türkiye'ye geldik. Bu tip olaylar bizim gibi Türk ve Müslüman ailenin başına geliyor. Çocuklar gasp ediliyor. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Çocuklarımızı çok özledik" dedi.
ÖLDÜRMEK İSTEDİLER
Ziya Çıldıroğlu, Avusturya hükümetinin eşini ve kendisini öldürmek istediğini iddia etti. "Her yıl 12 bin çocuk aileleriden alınıyor. Müslüman çocukları Hristiyanlaştırıyorlar. Adeta çocukları zorla gasp ediyorlar. Çocuklarımızı ço k özledik onları Avusturya'nın elinden kurtarması için yalvarıyoruz..." dedi.
MUSTAFA KAYA
ÖLDÜRMEK İSTEDİLER
Ziya Çıldıroğlu, Avusturya hükümetinin eşini ve kendisini öldürmek istediğini iddia etti. "Her yıl 12 bin çocuk aileleriden alınıyor. Müslüman çocukları Hristiyanlaştırıyorlar. Adeta çocukları zorla gasp ediyorlar. Çocuklarımızı ço k özledik onları Avusturya'nın elinden kurtarması için yalvarıyoruz..." dedi.
MUSTAFA KAYA
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