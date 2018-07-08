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Çanta devrimi
İran'da 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah 'nin torunu 'nin, kızlarıyla çekildiği fotoğraf ülkede olay yarattı. Fotoğrafta Ali İşraki'nin kızının kadraja giren sının değeri dudak uçuklattı. İşraki'nin kızı Yasemin'in kolunda takılı olan sarı-lacivert renkteki leopar desenli çantanın fiyatının 4 bin dolar (18 bin 300) TL olduğu ortaya çıkarken, olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

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