İran'da 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Ali İşraki'nin, kızlarıyla çekildiği fotoğraf ülkede olay yarattı. Fotoğrafta Ali İşraki'nin kızının kadraja giren çantasının değeri dudak uçuklattı. İşraki'nin kızı Yasemin'in kolunda takılı olan sarı-lacivert renkteki leopar desenli çantanın fiyatının 4 bin dolar (18 bin 300) TL olduğu ortaya çıkarken, olay sosyal medyada büyük tepki çekti.
Çanta devrimi
Etiketler: Ali İşraki , İran , çanta , Humeyni
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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