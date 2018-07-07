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Binlerce kişi, gelecek hafta zirvesi için 'e gelecek Trump aleyhinde gösterisi düzenledi

Brükselde Trump Protestosu

Binlerce kişi, gelecek hafta zirvesi için 'e gelecek Trumpaleyhinde gösterisi düzenledi

D Başkanı , gelecek hafta düzenlenecek NATO zirvesi için geleceği 'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi tarafından protestoedildi.

Belçika'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikaların çağrısı üzerine binlerce kişi, Trump karşıtı gösteri için NATO ve çeşitli Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'in Kuzey Tren Garı önünde buluştu. Protestocular, üzerinde "Trump'ı durdurun", "Küçük ellerini haklarımdan uzak tut", "İklim değişikliği yalan değil" ve "Cehennem çukurumuzdan uzak dur" yazılı döviz, pankart ve flamalar açtı.Öte yandan gösteriye yanlısı gruplar da destek verdi.

"Trump hoş gelmedi: Barışı yeniden yüceltelim" sloganıyla yürüyen Filistin destekçileri, Trump ve ABD'nin politikaları aleyhinde sloganlar attı.Belçika polisi, protesto nedeniyle çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

ABD Başkanı Trump aleyhinde sloganlar atan grup, olaysız dağıldı. NATO Zirvesi 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 21:10
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