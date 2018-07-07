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Başkanı medyayı tehdit etti: 7 yıl içerisinde yok olacaksınız!

Başkanı , medyaya yönelik "7 yıl içerisinde yok olacaksınız" tehdidinde bulunarak hesabı Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı

7 yıl içerisinde yok olacaksınız!
Medyayı eleştiren Başkanı "7 yıl içerisinde yok olacaksınız" dedi. Trump, hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. , propaganda makinesi Amazon ve , sürekli anonim kaynaklardan alıntı yapan -ki benim düşünceme göre hiç var olmadı. 7 yıl içerisinde ikisi de iş hayatının dışında kalacak" açıklamasında bulunarak tehdit etti.

4 Temmuz 'nde de kendisini 'göçmenlik' konusunda protesto eden kadının Özgürlük Heykeli'ne çıkmasının ardından, "Ben olsaydım o palyaçonun atlamasına izin verirdim. Ağları serip aşağıya ininceye kadar beklerdim" açıklamasında bulunmuştu.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 18:27
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