4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde de kendisini 'göçmenlik' konusunda protesto eden kadının Özgürlük Heykeli'ne çıkmasının ardından, "Ben olsaydım o palyaçonun atlamasına izin verirdim. Ağları serip aşağıya ininceye kadar beklerdim" açıklamasında bulunmuştu.