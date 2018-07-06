İsrail Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın şartlı tahliyesi kararının uygulanmasına karar verdi.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinden avukat Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bugün yapılan duruşmada, İsrailli yargıcın İsrail başsavcılığının dün yaptığı itirazını reddederek 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın "şartlı tahliye" kararının uygulanmasına karar verdiğini belirtti. Beklendiği üzere tahliye edilen Şeyh Salah, çıkışta sevgi gösterileriyle karşılandı.



Şeyh Salah'ın savunma heyetinden avukat Halid Zabarka ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Salah'ın tahliye edilmesi işlemlerini sürdürdüklerini, önümüzdeki saatler içinde Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet bölgesi olan Kefr Kanna'ya götürülmek üzere yola çıkacaklarını söylemişti. Beklendiği gibi Şeyh Salah tahliye edildi.

​Şeyh Raid Salah'ın evinin önünde bekleyen destekçileri, kendisini sloganlar eşliğinde karşıladı. Şeyh Raid Salah, destekçilerini selamladı.







Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi 1 Temmuz'da görülen duruşmada Şeyh Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra serbest perşembe günü bırakılmasına karar vermişti.

Dün görülen duruşmada, İsrail başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etmiş, mahkeme de bugün tekrar görülen duruşmada savcılığın itirazını reddederek Şeyh Salah ile ilgili daha önce verdiği şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.





Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi mart ayında, Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp koluna elektronik bileklik takarak, Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

Ancak İsrail Başsavcılığı, mahkemenin şartlı tahliye kararına itiraz etmişti. Hayfa Merkezi Mahkemesi de savcılığın itirazı üzerine Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin Şeyh Salah hakkında verdiği "şartlı tahliye" kararını iptal etmişti.





YASA DIŞI DERNEK FAALİYETLERİ İDDİASI

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı. İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Şeyh Kemal el-Hatib, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Şeyh Salah'ın tutukluluğuna doğrudan müdahil olduğunu ima ederek, "Netanyahu, İsrailli vekillerin Mescid-i Aksa'ya girerek Harem-i Şerif'i kirletmelerine izin vermişti. 2015 yılının sonlarına doğru, Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklarken, İslami Hareket'i de yasakladı. Ancak bugün Netanyahu, Knesset üyeleri kararından vazgeçmiş durumda ve İslami Hareket'in liderlerini ve üyelerini bir bir tutuklatıyor. Şeyh Raid Salah, 11 aydır hapiste tutuluyor. Şeyh Salah ile ilgili bugün alınan karar tamamen siyasidir. Ancak her ne olursa olsun Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik dedektörleri koyma planını bozdu." ifadelerini kullanmıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi mart ayında, Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp koluna elektronik bileklik takarak, Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.