Soğuk rüzgarlar

ABD Başkanı Trump ile kızı Ivanka arasında son günlerde problem olduğu iddia edildi. Amerikan medyasına göre soğukluğun nedeni Jared Kushner ile birlikte gelecekte Ivanka'nın başkan adayı olabilmesi için anlaşma yaptığı iddialarının sıkça dillendirilmesi. Başkan Trump'ın 'fake news' olarak adlandırdığı medya ile yeni bir tartışma içine girmesine neden olacak bu durum nedeniyle çok ciddi tepki gösterdiği, Ivanka'nın da karşılık verdiği ifade edildi. Trump'ın eşi Melania ile de problemler yaşadığı belirtildi.
Ivanka Trump, ABD'nin en güçlü kadınlarından biri haline geldi.
Ivanka Trump, ABD'nin en güçlü kadınlarından biri haline geldi.
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