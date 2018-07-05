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'da Erdoğan'ın zaferi dualarla kutlandı

'nın Açe eyaletindeki Açe- Kardeşlik Topluluğu, Cumhurbaşkanı 'ın zaferini dua ederek kutladı.

Erdoğanın seçim zaferi dualarla kutlandı

Açe- Kardeşlik Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikle 'ın zaferini için dua etti.

Etkinliğin organizatörü Badaruddin Ahmet Musa, AA muhabirine yaptığı açılamada, Erdoğan'ın İslam dünyasını temsil eden bir lider olduğunu belirterek, Erdoğan'ın seçim zaferinin İslam dünyasının da zaferi olduğunu söyledi.

Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara yardım etmeye devam edebileceğini belirten Badaruddin, Erdoğan'ın zaferinden Açelilerin memnun olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sadece Suriyeli Müslümanların değil her zaman için tüm mazlum Müslümanların yanında olduğunu kaydeden Açe Ulama Daya Birliği Genel Sekreteri Bulqaini Tanjungan da, Erdoğan'ın Açe'yi ziyaret etmesini ümit ettiklerini ifade etti.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 19:30
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