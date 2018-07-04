ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın mayıs ayında böbrek rahatsızlığından ötürü ameliyat geçirmesinin ardından bir ay ortalıkta gözükmemesi yüzünden çıkan dedikodulara Twitter üzerinden cevap vermişti. Ancak First Lady Melania'nın "Hayır, yüz gerdirme ameliyatı olmadı, olsaydı sizi haberdar ederdim" diyen Trump'a tepki gösterdiği ve bu açıklamanın yersiz olduğunu söylediği iddia edildi.
Trump’a sinirlendi
Etiketler: trump , First Lady
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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