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’a sinirlendi

Trump’a sinirlendi
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın mayıs ayında böbrek rahatsızlığından ötürü ameliyat geçirmesinin ardından bir ay ortalıkta gözükmemesi yüzünden çıkan dedikodulara Twitter üzerinden cevap vermişti. Ancak First Lady Melania'nın "Hayır, yüz gerdirme ameliyatı olmadı, olsaydı sizi haberdar ederdim" diyen 'a tepki gösterdiği ve bu açıklamanın yersiz olduğunu söylediği iddia edildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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