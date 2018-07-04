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Elde var kriz!

Başbakanı , ABD’nin vergi kararlarını eleştirirken eski defterleri açıldı! 18 yıl önce bir müzik festivalinde bir kadın gazeteciye elle sarkıntılık yaptığı iddiaları ortaya atıldı

Elde var kriz!
Kanada Başbakanı , hakkındaki taciz iddiası ülke gündemini altüst etti. Creston Valley Advance adlı yerel gazetede çıkan habere göre, o zaman 28 yaşında bir öğretmen olan Trudeau, çığ düşmesine karşı önlem alınmasını konu alan bir etkinlikte adı açıklanmayan gazeteciye "uygunsuz bir şekilde" dokundu. Başbakanı'nın, 1998'de erkek kardeşini çığ düşmesi sonucu kaybettikten sonra bu tür etkinliklere katılmaya başladığı belirtildi. Gazetenin o dönemdeki sahibi Valerie Bourne, söz konusu gazeteciyle konuştuğunu belirterek "Rahatsız olmuştu. Muhabire dokunmuş" dedi. Gazetenin o dönemdeki editörü Brian Bell de "Muhabirin travma yaşadığını söyleyemem. Ama ne olduysa rahatsız ediciydi ve kesinlikle uygunsuzdu" diye konuştu. Justin Trudeau ise iddiaları reddederek "O gün kötü bir şey olduğunu hatırlamıyorum" dedi.



NE TEPKİ VERECEK?
Justin Trudeau'yla ilgili iddialardan sonra gözler eşi Sophie Trudeau'ya çevrildi. Güzelliği ile dikkat çeken Bayan Trudeau'nun iddialara vereceği tepki merak edildi. Bu arada çiftin 3 çocuğu bulunuyor.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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