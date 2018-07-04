Elde var kriz!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hakkındaki taciz iddiası ülke gündemini altüst etti. Creston Valley Advance adlı yerel gazetede çıkan habere göre, o zaman 28 yaşında bir öğretmen olan Trudeau, çığ düşmesine karşı önlem alınmasını konu alan bir etkinlikte adı açıklanmayan gazeteciye "uygunsuz bir şekilde" dokundu. Kanada Başbakanı'nın, 1998'de erkek kardeşini çığ düşmesi sonucu kaybettikten sonra bu tür etkinliklere katılmaya başladığı belirtildi. Gazetenin o dönemdeki sahibi Valerie Bourne, söz konusu gazeteciyle konuştuğunu belirterek "Rahatsız olmuştu. Muhabire dokunmuş" dedi. Gazetenin o dönemdeki editörü Brian Bell de "Muhabirin travma yaşadığını söyleyemem. Ama ne olduysa rahatsız ediciydi ve kesinlikle uygunsuzdu" diye konuştu. Justin Trudeau ise iddiaları reddederek "O gün kötü bir şey olduğunu hatırlamıyorum" dedi.
NE TEPKİ VERECEK?
Justin Trudeau'yla ilgili iddialardan sonra gözler eşi Sophie Trudeau'ya çevrildi. Güzelliği ile dikkat çeken Bayan Trudeau'nun iddialara vereceği tepki merak edildi. Bu arada çiftin 3 çocuğu bulunuyor.
NE TEPKİ VERECEK?
Justin Trudeau'yla ilgili iddialardan sonra gözler eşi Sophie Trudeau'ya çevrildi. Güzelliği ile dikkat çeken Bayan Trudeau'nun iddialara vereceği tepki merak edildi. Bu arada çiftin 3 çocuğu bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.