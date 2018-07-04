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Cidden gitti

Cidden gitti
'ndan geçerken Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Vitaspirit adlı geminin tekrar seferlere çıktığı öğrenildi. sonrası 50 milyon dolarlık ihtiyati tedbir konulan ve 3 aydır Ahırkapı'da bekletilen geminin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir protokol imzalandığı öğrenildi. Mahkemeye yansımayan protokole göre yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatırıldığı kaydedildi. Ayrıca, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nün kurtarma bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin dolarlık teminat miktarının da yatırıldığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde 'dan ayrılan geminin sırasıyla 'ın Inousses ile Kalymnos ardından 'ın Port Ibrahim limanına gittiği ve son olarak 'ın Cidde şehrinde olduğu öğrenildi.


Vitaspirit şimdiden 4 limana uğradı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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