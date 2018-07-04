Cidden gitti

İstanbul Boğazı'ndan geçerken Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Vitaspirit adlı geminin tekrar seferlere çıktığı öğrenildi. Kaza sonrası 50 milyon dolarlık ihtiyati tedbir konulan ve 3 aydır Ahırkapı'da bekletilen geminin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir protokol imzalandığı öğrenildi. Mahkemeye yansımayan protokole göre yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatırıldığı kaydedildi. Ayrıca, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nün kurtarma bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin dolarlık teminat miktarının da yatırıldığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan geminin sırasıyla Yunanistan'ın Inousses ile Kalymnos ardından Mısır'ın Port Ibrahim limanına gittiği ve son olarak Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde olduğu öğrenildi.
Vitaspirit şimdiden 4 limana uğradı.
Vitaspirit şimdiden 4 limana uğradı.
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