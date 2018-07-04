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'nın sahiplerine operasyonu

Mersin'de yürütülen soruşturması kapsamında Türkiye'nin en büyük bakliyat firmalarından biri olan 'nın sahipleri , , ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bakliyat devine FETÖ operasyonu

Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bakliyat devi 'nın sahipleri , , ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Arslan kardeşlere şu ana kadar ulaşılamazken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 iş adamı hakkında yakalama kararı çıktı. Ayrıca haklarında yakalama kararı çıkarılan Mahmut ve Hasan Arslan kardeşlerle ilgili terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu kapsamda polisin, iş adamlarına ait şirkette incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Şu ana kadar haklarında gözaltı kararı bulunan Arslan kardeşlere ulaşılamazken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 13:59
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