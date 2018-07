T'eşek'kürler

dünyaca ünlü adası Santorini 'de eşek krizi patlak verdi. Adada yıllardır yapılan turistik eşek turları, ada halkının bir kez daha tepkisini çekti. Adanın en üst noktası Fira tepesine çıkmak için kullanılan eşekler için seferberlik başlatıldı. Merkezi Londra'da olan Eşek Sığınağı (Donkey Sanctuary) ve Society for Animal Welfare Organisations (SAWA) örgütü, adada her gün 40 derece sıcaklıkta onlarca kez insan taşımak zorunda kalan eşeklerin artık kullanılmaması için kampanya başlattı. Bir bildiri yayınlayan dernekler, "Eşekler ağırlıklarının en fazla yüzde 20'sini taşır. Pek çok yetişkin erkeği taşımaları onları sakatlar.. Yunan hükümetine gerekli başvuruları yaptık ve sizlerin de imza desteğini bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Eşeklerin sıcak havada 600 basamaklı merdiven çıkması daha önce de gündem olmuştu.Hayvan hakları dernekleri harekete geçti. Her gün 40 derece sıcakta onlarca kez 600 basamak merdiven tırmanıp insan taşıyan Santorini'nin eşeklerinin eziyetten kurtulması için dünya çapında kampanya başlatıldı...