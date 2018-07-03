2018 Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'nın başkent Moskova'da, Kremlin Sarayı yakınlarında bulunan şüpheli bir cisim nedeniyle bölge polis kordonu altına alındı.
Polis köpekleri bir mağazanın önüne bırakılan siyah çanta üzerinde arama yapıyor. Paketin bulunduğu alan, taraftar gruplarının gözde toplanma noktası.
Moskova'da geçen hafta da bir kişi havalimanına girerken üstünde bomba olduğunu söylemiş ve gözaltına alınmıştı.
Polis köpekleri bir mağazanın önüne bırakılan siyah çanta üzerinde arama yapıyor. Paketin bulunduğu alan, taraftar gruplarının gözde toplanma noktası.
Moskova'da geçen hafta da bir kişi havalimanına girerken üstünde bomba olduğunu söylemiş ve gözaltına alınmıştı.
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