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'da bomba paniği!

2018 'na ev sahipliği yapan 'da, Kremlin Sarayı yakınlarında Dünya Kupası için 'ya gelen taraftarların da toplanma noktası olan bir yere bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polis ekipleri bölgeyi kordona aldı.

Moskovada bomba paniği!
2018 'nın düzenlendiği 'nın başkent 'da, Kremlin Sarayı yakınlarında bulunan şüpheli bir cisim nedeniyle bölge polis kordonu altına alındı.

Polis köpekleri bir mağazanın önüne bırakılan siyah çanta üzerinde arama yapıyor. Paketin bulunduğu alan, taraftar gruplarının gözde toplanma noktası.

Moskova'da geçen hafta da bir kişi havalimanına girerken üstünde bomba olduğunu söylemiş ve gözaltına alınmıştı.
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  • 03 Temmuz 2018, Salı 12:10
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