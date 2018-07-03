Almanya, hükümetler tarihinin en büyük problemlerinden birini yaşıyor. Problem bu sefer öylesine büyük ki, Almanya tarihine adını yazdıran Şansölye Merkel'in koltuğu bile sallantıya girdi. CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Merkel, uzun bir süredir soğuk savaş halinde. İltica politikaları nedeniyle ikili arasında yaşanan görüş ayrılıkları hükümette kriz çıkarttı. Münih'te partisini toplayan Seehofer, İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Seehofer, Hitler'e benzettiği Merkel'le dün akşam bir araya geldi. İstifasından vazgeçen bakan, şimdilik hükümetin dağılmasını önledi.
Merkel ucuz kurtuldu
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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