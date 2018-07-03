Jaws dehşeti

Avustralya'da Sidney Üniversitesi Öğretim üyesi Melissa Brunning, az daha parmağından olacaktı. Brunning ve arkadaşları, tekneyle okyanusa açıldı. Açık denizde dola��ırken, hemşire köpekbalıklarıyla karşılaştı. Genç kadın, dev canavarlara yem atmaya başladı. Birden yukarıya fırlayan köpekbalığı, kadının parmağına dişlerini geçirdi. Ardından suya doğru çekti.
Canavarın ağzından güç bela kurtarılan kadın, büyük bir tehlike atlattı.
Canavarın ağzından güç bela kurtarılan kadın, büyük bir tehlike atlattı.
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