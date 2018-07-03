Jaws dehşeti

Sidney Üniversitesi Öğretim üyesiaz daha parmağından olacaktı. Brunning ve arkadaşları, tekneyle okyanusa açıldı. Açık denizde dola��ırken, hemşire köpekbalıklarıyla karşılaştı. Genç kadın, dev canavarlara yem atmaya başladı. Birden yukarıya fırlayan köpekbalığı, kadının pArdından suya doğru çekti.Canavarın ağzından güç bela kurtarılan kadın, büyük bir tehlike atlattı.