İhbarlı firar

Redoine Faid, silahlı kişiler eşliğinde cezaevinden helikopterle kaçtı. 2010 yılındaki soygun girişimi sırasında bir polisi öldürdüğü suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Faid, daha önce de cezaevinden kaçmıştı. 3 silahlı kişi, helikopterle cezaevinin avlusuna inerek, görüş odasındaki Faid'i kaçırdı.
AYNI TİP HELİKOPTER
Yetkililer, başkent Paris'in güneyindeki Sud-Francilien Cezaevi'nde gerçekleşen kaçışın "dakikalar sürdüğünü" kaydetti. Olay sırasında yaralanan olmadı. Ancak firarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Bir helikopter şirketi yetkilisi, cezaevine arayarak "Bizden helikopter kiralamak istediler. Bir mahkumu kaçıracaklarını öğrendik" diye ihbarda bulunduğu kaydedildi. Buna rağmen yetkililerin önlem almadığı, cezaevi bahçesine inen helikopterin de sık sık mahkum taşıyan helikoptere benzediği için şüphe uyandırmadığı kaydedildi. Olayın işbirlikçisi olduğu iddia edilen bazı gardiyanlar ve görevliler de sorguya alındı. 1972 yılında Paris'te doğan ve '90'larda kentte bir soygun ve gasp çetesinin liderliğini yapan Faid, 2009 yılında, suç çetelerinin kol gezdiği Paris'in banliyölerinde büyümek ve çetelere dahil olmak hakkında bir kitap yazmıştı.
2013'te yine helikopterle kaçmaya çalışan azulu soyguncu Redoine Faid, bu kez başarılı oldu.
AYNI TİP HELİKOPTER
Yetkililer, başkent Paris'in güneyindeki Sud-Francilien Cezaevi'nde gerçekleşen kaçışın "dakikalar sürdüğünü" kaydetti. Olay sırasında yaralanan olmadı. Ancak firarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Bir helikopter şirketi yetkilisi, cezaevine arayarak "Bizden helikopter kiralamak istediler. Bir mahkumu kaçıracaklarını öğrendik" diye ihbarda bulunduğu kaydedildi. Buna rağmen yetkililerin önlem almadığı, cezaevi bahçesine inen helikopterin de sık sık mahkum taşıyan helikoptere benzediği için şüphe uyandırmadığı kaydedildi. Olayın işbirlikçisi olduğu iddia edilen bazı gardiyanlar ve görevliler de sorguya alındı. 1972 yılında Paris'te doğan ve '90'larda kentte bir soygun ve gasp çetesinin liderliğini yapan Faid, 2009 yılında, suç çetelerinin kol gezdiği Paris'in banliyölerinde büyümek ve çetelere dahil olmak hakkında bir kitap yazmıştı.
2013'te yine helikopterle kaçmaya çalışan azulu soyguncu Redoine Faid, bu kez başarılı oldu.
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