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’nın gözdesi Gölyazı

Avrupa’nın gözdesi Gölyazı
İngiliz Telegraph gazetesi son hazırladığı gezi-tatil ekinde 'nın mutlaka görülmesi gereken en şaşırtıcı 30 köyünü kaleme aldı. Sıralamada İrlanda'da bulunan Kilkenny Köyü ilk basamakta yer alırken, onu Arnavutluk'tan Berat Köyü takip etti. Normalde 10 kişinin yaşadığı ancak 600 bin turistin akın ettiği 'daki Civita di Bagnoregio Köyü ise üçüncü seçildi. Listede 'nın Nilüfer İlçesi'ne bağlı, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı ise 18. sırada yer aldı.

'ye ve özellikle 'a gidildiğinde mutlaka uğranması gereken bir durak olarak bahsedilen köy için "Masal kitaplarından çıkmış gibi... Huzurlu, sakin... Hem tarih hem doğanın nimetlerinden tüm cömertliğiyle yararlanabileceğiniz saklı bir cennet" ifadeleri kullanıldı.


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