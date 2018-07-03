Avrupa’nın gözdesi Gölyazı

İngiliz Telegraph gazetesi son hazırladığı gezi-tatil ekinde Avrupa'nın mutlaka görülmesi gereken en şaşırtıcı 30 köyünü kaleme aldı. Sıralamada İrlanda'da bulunan Kilkenny Köyü ilk basamakta yer alırken, onu Arnavutluk'tan Berat Köyü takip etti. Normalde 10 kişinin yaşadığı ancak 600 bin turistin akın ettiği İtalya'daki Civita di Bagnoregio Köyü ise üçüncü seçildi. Listede Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne bağlı, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı ise 18. sırada yer aldı.
Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a gidildiğinde mutlaka uğranması gereken bir durak olarak bahsedilen köy için "Masal kitaplarından çıkmış gibi... Huzurlu, sakin... Hem tarih hem doğanın nimetlerinden tüm cömertliğiyle yararlanabileceğiniz saklı bir cennet" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a gidildiğinde mutlaka uğranması gereken bir durak olarak bahsedilen köy için "Masal kitaplarından çıkmış gibi... Huzurlu, sakin... Hem tarih hem doğanın nimetlerinden tüm cömertliğiyle yararlanabileceğiniz saklı bir cennet" ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.