John sıkıcı!

ABD Başkanı Donald Trump bu kez bir şaka olayıyla gündemi salladı! ABD'de, kendini Demokrat senatör Bob Menendez olarak tanıtan bir komedyen, başkanlık uçağı Air Force One'de seyahat halinde olan Başkan Donald Trump'ı 'işletti'. Sahne adı Stuttering John (Kekeme John) olan komedyen John Melendez, Trump'a damadı Jared Kushner üzerinden ulaştı. Trump da bunun üzerine komedyeni, uçaktan geri aradı. Melendez, bu konuşmaları kaydedip yayımladı.
Bob Menendez
BEYAZ SARAY DOĞRULADI
Komedyen Melendez, konuşmayı Twitter hesabı üzerinden, "Yayınlandı. 8'inci bölümde ben ve değerli arkadaşım Donald Trump" paylaşımı ile duyurdu. ABD Başkanı ile komedyen arasında geçen konuşmanın bant kayıtlarına göre Trump, 2017'de bir rüşvet soruşturmasından aklanan 'senatörü' kutladı. Ayrıca Yüksek Mahkeme'ye Athnony Kennedy'den boşalan üyeliğe yeni bir yargıç atayacağını açıkladı. Beyaz Saray ise olayı doğruladı ve "Bazen Başkan'ın iletişim kanalları çok açık olabiliyor ve bu tür hatalar meydana gelebiliyor" dedi.
Komedyen Melendez, Trump'ı şoka uğrattı.
Bob Menendez
BEYAZ SARAY DOĞRULADI
Komedyen Melendez, konuşmayı Twitter hesabı üzerinden, "Yayınlandı. 8'inci bölümde ben ve değerli arkadaşım Donald Trump" paylaşımı ile duyurdu. ABD Başkanı ile komedyen arasında geçen konuşmanın bant kayıtlarına göre Trump, 2017'de bir rüşvet soruşturmasından aklanan 'senatörü' kutladı. Ayrıca Yüksek Mahkeme'ye Athnony Kennedy'den boşalan üyeliğe yeni bir yargıç atayacağını açıkladı. Beyaz Saray ise olayı doğruladı ve "Bazen Başkan'ın iletişim kanalları çok açık olabiliyor ve bu tür hatalar meydana gelebiliyor" dedi.
Komedyen Melendez, Trump'ı şoka uğrattı.
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