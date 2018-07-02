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'da hükümet krizinde anlaşmaya vardı

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi () ve Hristiyan () arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Sığınmacı krizinde flaş gelişme!

Genel Başkanı da olan Seehofer, 'de Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında anlaşma sağlanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

"CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık. ile arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık." diyen Seehofer, anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamayı iki partinin genel sekreterlerinin yapacağını kaydetti.

Anlaşmanın sağlam bir mutakat olduğunu vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin içişleri bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini sözlerine ekledi.

MERKEL - SEEHOFER ARASINDA YAŞANAN KRİZ

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan ların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmiş, Başbakan Angela ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 00:37
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