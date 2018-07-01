Usame bin Ladin'in yakalanmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Hamit Hancı , Ladin'in kargalar sayesinde yakanldığı şu sözlerle anlattı: "Bir adam Bin Ladin kıyafetleri giyiyor ve onun hareketlerini taklit ediyor. Bu şekilde sürekli kargaları besliyor. Ardından bu kargalar Ladin'in yaşadığı tahmin edilen yerlere salınıyor. Sonra kargalar gerçek Ladin'i görünce o tarafa yöneliyorlar ve Ladin bulunuyor."
Karga tulumba
Etiketler: Ankara Üniversitesi , Ankara , Usame Bin Ladin
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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