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Karga tulumba

Karga tulumba
'in yakalanmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. 'nden Prof. Hamit Hancı , Ladin'in kargalar sayesinde yakanldığı şu sözlerle anlattı: "Bir adam Bin Ladin kıyafetleri giyiyor ve onun hareketlerini taklit ediyor. Bu şekilde sürekli kargaları besliyor. Ardından bu kargalar Ladin'in yaşadığı tahmin edilen yerlere salınıyor. Sonra kargalar gerçek Ladin'i görünce o tarafa yöneliyorlar ve Ladin bulunuyor."
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